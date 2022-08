Deursen-Dennenburg loopt uit voor Sint Rochusprocessie

DEURSEN-DENNENBURG - Het was alweer enkele jaren geleden, maar deze zondag was in Deursen-Dennenburg voor de negentiende keer de traditionele processie om Sint Rochus te eren. De laatste twee jaren gooide corona roet in het eten, in 2019 was de regen spelbreker.

Zo niet afgelopen weekend. Onder een stralende zon werd de speciale Sint Rochuskaars door uitverkoren kaarsendrager Gilbert Toonen van parochiekerk Sint Vincentius overgebracht naar de Sint Rochuskapel, en daar geplaatst bij zijn voorgangers. Dat gebeurde onder begeleiding van processiestokdrager Ad de Louw en pastoor Harald Spiertz, stemmig tromgeroffel van drumband Dedico en de bijna honderdvijftig mensen die, voorafgaand aan de processie, in de kerk de heilige mis bijwoonden.

Tijdens de 330 meter lange processie, die altijd plaatsvindt rond de naamdag van de heilige Rochus op 16 augustus, werd door de deelnemers gezellig gekeuveld. Volgens pastoor Spiertz is het vandaag de dag mede de bedoeling van dit evenement om in deze, voor veel mensen vooral financieel moeilijke tijden, vooral ontspannen samen te zijn en te informeren naar hoe het nou werkelijk met de ander is.

In ongedwongen sfeer samenkomen

Riëtte van den Heuvel, voorzitter van Vrienden van Sint Rochus, kan zich daarin wel vinden. ,,De beleving van het katholieke geloof is voor veel mensen niet meer zoals dat enkele decennia geleden was. De processie zoals wij die houden, is vooral een gelegenheid voor onze gemeenschap om in een ongedwongen sfeer bij elkaar te komen. Dat samenkomen begint al bij de voorbereidingen op deze dag. Zo is het koor dat tijdens de heilige mis zo prachtig zong speciaal voor deze Sint Rochusdag samengesteld uit leden van zangverenigingen uit Herpen, Ravenstein, Deursen en Demen.”

De legende van Sint Rochus wil dat deze heilige in de 14de eeuw pestlijders genas door het slaan van een kruisteken. De oorsprong van de processie ligt dus in een ver verleden, maar de traditie was in onbruik geraakt. Toen aan de ouders van Riëtte, Jan en Nellie van der Heijden, in 2004 bij het sluiten van hun winkel gevraagd werd wat ze graag terug zouden zien uit het verleden, opperde hun moeder om de Rochusprocessie weer in ere te herstellen. ,,De werkgroep Vrienden van Sint Rochus werd opgericht, met mijn vader als voorzitter. Toen hij stopte, erfde ik de voorzittershamer en die heb ik tot op de dag van vandaag”, zegt Riëtte met een lach.

