Dichter Jan Rikken ontvangt de Jos Steegstra Poëzieprijs 2022

Kapelaan Kerckhofs reageert op kritiek: ‘De priester is geen clown of acteur’

OSS - Kapelaan Quinten Kerckhofs (28) houdt van gezelligheid in de kerk, zo geeft hij aan, ,,maar wat heilig is moet heilig blijven.” Daarmee reageert de nieuwe kapelaan van de Heilig Hartkerk in Oss op kritiek van parochianen dat hij te streng zou zijn.

5 mei