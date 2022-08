Door het Vedanta-klooster is Berghem een heilige plek: ‘Maar we zitten overal, ook in Barcelona en New York’

Herbouwde Petjesbar gooit handdoek in de ring: voormalig ontmoe­tings­cen­trum verbouwd tot woning

OVERLANGEL – Vijf jaar na een vernietigende brand is het definitief gedaan met de Petjesbar in Overlangel. De eigenaar maakt een woonhuis van het herbouwde café. Intussen is een nieuw dorpshuis voor Overlangel, Neerloon en Keent nog ver weg.

22 augustus