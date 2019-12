Doorrijder Osse Nieuwjaarsnacht blijft weg na veroordeling tot vier jaar cel

Opgezette dieren kerststal Grote Kerk Oss vergaan na lekkage door looddief­stal

14:06 OSS - De diefstal van lood en koper van parochiegebouwen in Oss heeft voor de bouwers van de kerststal in de Grote Kerk nog een vervelende nasleep gekregen. Door een onopgemerkte lekkage in een opslagruimte zijn de opgezette dieren die jaren figureerden rond de kribbe door vocht aangetast en gaan rotten.