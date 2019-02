Douwe Bob laat luidruchtige vrouw uit de zaal zetten tijdens optreden in Oss

De Amsterdamse zanger trapte woensdag zijn nieuwe clubtour af in Oss. Daarbij werkte één bezoeker behoorlijk op zijn zenuwen. Douwe Bob vroeg haar daarom stil te zijn, waarna er een woordenwisseling ontstond. De zanger liet daarop het grote licht ontbranden en vroeg de vrouw nogmaals om stil te zijn. Zonder veel succes, zo is te zien op beelden die circuleren op sociale media.



,,Ik raad je aan om naar huis te gaan voordat je het nog erger maakt voor jezelf", zegt de zanger vanaf het podium. Het publiek applaudisseert luid. ,,Ik vind het heel vervelend dat het zo gaat. Je bent heel egoïstisch bezig. Je kan niet verwachten dat al deze mensen stil zijn voor jouw praatje. Is er bewaking jongens? Want ik ga dit niet zelf doen.”



Nadat de vrouw vertrokken is, richt Douwe Bob zich tot de rest van de zaal. ,,Nou moet ik wel zeggen dat dit nergens anders zou gebeuren. En daarom houden we ook van Oss. Dit is waarom Oss leeft. Dit soort dingen gebeuren gewoon in deze stad. Iemand nog problemen? Dan mag je het nu zeggen.”

Volledig scherm Op aandringen van de zanger werd de vrouw de zaal uitgezet. © ANP Kippa

Oscar Jansen van de Groene Engel baalt van het akkefietje, dat een kleine smet vormt op een verder uitstekende show. ,,Na afloop ging Douwe uitgebreid met iedereen in de zaal op de foto. Daar nam hij echt de tijd voor. Ik denk dat de meeste bezoekers alsnog een mooie avond hebben gehad.”

Optreden stilleggen

Vorige week kwam de Groene Engel ook al in het nieuws vanwege luidruchtige fans. Toen verstoorde een groepje bezoekers het optreden van de band Navarone. De Nijmeegse rockband zag zich zelfs genoodzaakt het optreden te onderbreken. ,,Moeten we anders even wachten tot jullie klaar zijn met jullie gesprek?”



,,Met popmuziek begeef je je natuurlijk op de grens van uitgaan en cultuurbeleving", gaat Jansen verder. ,,Daarbij is gepraat wat meer geaccepteerd dan bij theater of film. Maar het moet wel binnen de perken blijven.”

In de strijd tegen luidruchtige bezoekers, startte twintig poppodia vorig jaar nog een speciale campagne. Zij kwamen met het initiatief om voortaan lolly’s in te zetten als wapen tegen hardnekkige concertpraters. Bezoekers die zich ergerden aan het gepraat van een ander, konden een lolly pakken en deze overhandigen om duidelijk te maken dat het gepraat storend is. Onder meer 013 in Tilburg, de Effenaar in Eindhoven en De Pul in Uden deden er aan mee.