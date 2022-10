Dronkaard probeerde ogen winkelmedewerker uit te drukken bij veldslag in Osse supermarkt

Ossenaar Francisco Gomez de La Cruz voelt zich ‘officieel kunstenaar’ nu hij in Jan Cunen mag exposeren

OSS - Of zijn kunstwerken mooi gevonden worden, boeit hem niet zo. ,,Ik maak ze vooral voor mezelf.” Kunst van Francisco Gomez de La Cruz is nu te zien in Museum Jan Cunen in zijn woonplaats Oss. ,,Als iedereen rechts gaat, ga ik het liefst links.”

11 oktober