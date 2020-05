Drugslab aangetroffen in Vorstenbosch, politie doet inval en verricht 6 aanhoudingen

Oss geeft markt en horeca nog één week voor compromis op De Heuvel

28 mei OSS - De horeca en marktverkopers aan de Heuvel in Oss krijgen nog één week de tijd om het samen eens te worden over de invulling van het plein. Lukt dat niet, dan bepaalt de gemeenteraad wat er op de Heuvel gebeurt. ,,Het is te gek voor woorden dat we voor scheidsrechter moeten spelen.”