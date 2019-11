Druppels bloed leiden halfjaar na inbraak bij Volvodealer in Oss naar Nijmeegse verdachte

Wachten op meisjes in smalste deel van 't Gengske;’Dat was het Tinder van onze tijd’

15:49 OSS - Stadsgids Jan Ulijn heeft zelf ook levendige herinneringen aan 't Gengske in Oss, waar hij nu een boek over heeft geschreven. Want juist dat smalle straatje in de Osse binnenstad bleek bij uitstek geschikt voor jongens om met het vrouwelijk geslacht in contact te komen. Letterlijk dan. ,,Voor ons was ‘t Gengske wat Tinder is voor de jongeren nu”, meent Ulijn daarom.