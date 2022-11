Echtpaar Ramzy uit Oss benoemd tot Ridder in Orde van Oranje Nassau voor inzet in Koptische kerk, voor arme gezinnen in Egypte en nog meer

Broers Van der Doelen heersen over het Kafland

VINKEL - Vrijwel exact om 22.11 uur zijn zaterdagavond in Café zaal Den Driehoek in Vinkel de nieuwe heersers van Kafland bekend gemaakt. Komend carnavalsseizoen draait het in het Kafland om prins Pim d’n Urste zijn Adjudant Joris. De gebroeders Van der Doelen hebben, zo bleek zaterdag, duidelijk zin in hun nieuwe taak.

13 november