Een heel theater afbreken, in de verhuiswagen doen en ergens anders weer opbouwen: kan dat?

Laatste loodjes op oude stadskapel Ravenstein

RAVENSTEIN - Je moet het dak repareren als de zon schijnt. En dat is precies wat leidekkersbedrijf Bogaerts doet bij de Sint Josephkapel in Ravenstein. Deze week wordt de laatste hand gelegd aan het lei- en loodwerk op het bescheiden rijksmonument in het hart van het stadje.

20 april