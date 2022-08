Een hippe spoorzone? Die bouwt Oss ver weg bij het station

Dahlia's hebben het ook zwaar in hete zomer, maar in de Osse Kortfoort­straat is daar weinig van te zien

OSS - Wie de bloemenzee langs het spoor in Oss aanschouwt, zou het niet zeggen, maar 2022 is geen geweldig dahliajaar. In het voorjaar waren de nachten te koud, nu zijn de temperaturen te hoog en de brandende zon te fel.

23 augustus