Een nieuwe groene oase in Oss: ‘Iedere buurt verdient een buurttuin’

OSS - Groente en fruit kweken in je eigen tuintje: dat doen bewoners in Buurttuin BergbOss aan de Koningsloper in Oss. Zaterdag was de officiële opening met een kleine viering.

Pompoensoep ligt in de ketel op het vuur te koken. Ondertussen babbelen buurtbewoners met elkaar of bekijken de tuintjes die vol liggen met groenten, fruit of bloemen. Elke tuin heeft een nummer en een kei met naam erop, zo weet iedereen precies welke tuin van wie is. En op de picknicktafel verderop staan allerlei hapjes en drinken.

Toevallig iemand tegenkomen

Ton Oomen, werkgroeplid van de buurttuin en Stichting Stadse Boeren Oss, is zeer enthousiast over de nieuwe buurttuin. ,,Het is fantastisch. Achtentwintig percelen zijn van buurtbewoners. Het leuke eraan is dat je je buren leert kennen en zo zijn heel veel vriendschappen daar begonnen. Iedere buurt verdient een buurttuin", vertelt hij. Wat is dan het mooiste eraan?

Quote Iedere buurt verdient een buurttuin. Ton Oomen, werkgroeplid van de buurttuin

Het contact met de buren, zegt Oomen. ,,Tijdens corona moest je echt met mensen afspreken. Bij een buurttuin gaat het heel natuurlijk; je komt toevallig iemand tegen en maakt een praatje met ze.”

In de middag komt wethouder Dolf Warris om de buurttuin officieel te openen. Eerst wil Oomen een toespraak houden en roept iedereen bij elkaar. ,,Kijk om je heen mensen en zie wat een mooie groene oase het geworden is, omringd door een arena met appartementen", zegt hij. ,,Wij komen hier niet alleen om groenten te kweken en te oogsten. We oogsten ook nieuwe vriendschappen, talenten en ontmoetingen.”

Volledig scherm Ton Oomen in Buurttuin BergbOss aan de Koningsloper in Oss. Zaterdag is de officiële opening.

Geen lint maar schroeven

Wethouder Warris neemt het stokje van hem over. ,,Wij vinden dit een voorbeeld van wat er allemaal nog moet gebeuren als het neerkomt op verbindingen. We hebben veel woningen gebouwd, maar het gevaar is dat je vergeet om een leuke omgeving voor mensen te maken. Dat is zo mooi gelukt in deze buurt”, spreekt hij de mensen toe.

Daarna loopt hij naar de kast. In plaats van een lint door te knippen, schroeft Warris een bordje van de buurttuin op hun kast. ,,En met deze laatste schroef is Buurttuin BergbOss officieel geopend.”

Volledig scherm Wethouder Dolf Warris schroeft het bord van Buurttuin BergbOss vast op de kast. Hiermee opent hij de buurttuin.