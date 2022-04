Een vriezer vol stokoud eten als de ultieme trofee: Dennis en Kevin zoeken schatten in verlaten huizen

Osse Jongeren Bedrijven Dag krijgt navolging in meer plaatsen

OSS - Naast Oss ook in Horst aan de Maas en Veenendaal. De Jongeren Bedrijvendag, bedacht en ontwikkeld door de Lionsclub Oss, krijgt ook elders navolging. Op 12 april is voor zo'n 1200 leerlingen van het Osse praktijkonderwijs, vmbo en mavo/havo weer de gelegenheid om kennis te maken met het bedrijfsleven in Oss en omgeving.

5 april