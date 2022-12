Een weekend vol kerstactiviteiten

Oss en omgeving

Berghem - Op zaterdag 17 december, tussen 17.00 en 21.00 uur, verandert openluchttheater Hoessenbosch in Berghem in een kerstdecor, met muziek in het verlichte bos, van onder meer Popkoor Noiz en de Krulkapel uit Heesch en Vocal Group Crescens, het Ensemble en MEER! Dans uit Berghem. De entree is gratis.

Heesch - In De Pas in Heesch geeft Fanfare Aurora uit Heesch zaterdag een Top-2000 concert. Aurora doet dat samen met gelegenheidscombo, vier zangers en vier backing vocals. Aanvang 20.00 uur.

Lith - In de Snoeck in Lith is zaterdag de 26e finale van het mooiste Brabantse Kerstgedicht 2022. Uit de inzendingen heeft de jury twintig gedichten uitgekozen die deelnemers zaterdag mogen voorlezen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Roland Verstappen. Aanvang 14.00 uur.

Oss - Bij de Osse scoutinggroep Titus Brandsma is zondag een levende kerststal, in de boerderij aan de de Industrielaan 57 in Oss. Bezoekers zijn welkom van 12.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Buiten de poort van de kerststal is er een ritje te maken in een arrenslee. Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten.

Ravenstein - In de Garnizoenskerk in Ravenstein geeft koor Mix of Music zaterdag om 20.00 uur een kerstconcert. De toegang is gratis. Na het concert is er een samenzijn in Vidi Reo.

Ravenstein - Zondag is er de jaarlijkse kerstwandeling van het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein. De start is tussen 12.00 en 13.00 uur vanaf het Raadhuis in Ravenstein. De wandeling gaat door de omgeving en in kerken en kapellen zingen koren en speelt Harmonie OBK , in Neerloon zijn minikerststalletjes te bewonderen.

Regio Uden/Veghel

Boekel - Koor Alegria geeft zondag om 14.30 uur een kerstconcert in Nia Domo. De Nicolaaskids zijn het gastkoor. Koorlid Marijke Zandvliet vertelt een kerstverhaal en Inge Ijpelaar begeleidt op de dwarsfluit diverse kerstliedjes. De toegang is gratis.

Heeswijk-Dinther - Bij de Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther is zaterdag van 16.00 uur tot 21.00 uur het midwintermalen. De molen wordt aangelicht en er kunnen onder andere broodjes worden gebakken. Er is live Ierse en Country muziek door ‘Hedde Efkes’, en voor de kinderen is er een korte lichtjeswandelroute.

Heeswijk-Dinther - In de Abdijwinkel bij de Abdij van Berne staat een levensgrote kerststal met houtsnijwerk beelden. Deze is dagelijks te bezichtigen van 9 tot 17 uur en op zondag van 11 tot 17 uur. Rondom deze groep vertelt Jan Joosten op zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur kerstverhalen. Toegang is gratis.

Uden - Op zaterdag én zondag is er bij museum Krona in Uden een grote kerstmarkt. Zaterdag is deze van 12.00 tot 21.30 uur. Er is dan muziek van herderskoor Les Pastoureaux Jolis. Rond 19.00 uur is de abdijmuur het decor voor een licht performance van beeldend kunstenaar Berndnaut Smilde. Zondag is de kerstmarkt van 11.00 tot 16.00 uur. Koor Karakter en Haverstro zorgt dan voor de muziek.

Uden - Vanaf zaterdag kan je door Uden-Oost een kerststallenroute lopen. Het startpunt is Ontmoetingsplein Mellepark. Er zijn twee rondjes die apart of aansluitend gedaan kunnen worden. De routes van ongeveer vier kilometer gaan door de wijk Raam, Melle en Hoeven. De routebeschrijving is te verkrijgen bij Ontmoetingsplein Mellepark of te downloaden op de Facebookpagina van Mellepark. Voor de kinderen is er een puzzelwedstrijd.

Uden - Zondag wordt er een kerst dressuur wedstrijd gehouden bij De Rakthoeve in Uden. De manege is versierd in kerstsfeer en alle kinderen komen met hun paard/pony versierd naar de wedstrijd. Er zijn prijzen voor de combinatie met de mooiste kerst outfit. De wedstrijd begint om 09.30 en duurt tot 16.30 uur.

Veghel - In de Bloemenwijk is tot en met 2 januari een kerststallenroute met 31 kerststallen te lopen. De route kan opgehaald worden bij de Salviastraat 12 of de Rozenstraat 10. De wandelroute start bij het wijkgebouw aan Hyacinthenstraat 2.

Zijtaart - Koor Vivace en Gitaarclub Pizzicato geven zondag van 14.00 uur tot 16.30 uur een kerstconcert in de kerk van Zijtaart. Daarnaast zijn er gastoptredens van Popkoor ZIP uit Landhorst en Koor Belcanto uit Keldonk. De toegang is gratis.