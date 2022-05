Eerste dorpslunch Oijen smaakt naar meer

Serieus nadenken over een herhaling zou zondagmiddag niet meer gebeuren. Er moest eerst nog gefeest worden vanwege 55 jaar De Bokkenrijders, gaf Van Schie aan: ,,We hebben nu eerst een receptie en straks buiten op het plein muziek en zo, en een springkussen voor onze jeugd.’’

Een groot ding

Carnaval is een groot ding in Oijen. Dit weekend van het Bokkenrijdersjubileum werd meteen ook gedaan wat in het eigenlijke carnavalsweekend in februari vanwege corona niet kon. Zaterdag overdag de optocht en ‘s avonds een feest. Zondag eerst een mis in de Sint Servatius Kerk en dan, voor het eerst de dorpslunch.