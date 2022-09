Eerste hulp bij geldzorgen; Bernheze komt met sociale kaart

Veteraan Vincent Speranza ziet 65 parachutis­ten herden­kings­sprong maken boven Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - Onder toeziend oog van veteraan Vincent Speranza hebben 65 parachutisten donderdagmorgen een herdenkingssprong gemaakt boven Sint-Oedenrode. Op dezelfde plek als waar in 1944 parachutisten landden om de bruggen in Sint-Oedenrode en Best in te nemen.

