Eigenaar knutselwinkel Oss schrikt wakker van knal en ziet zijn bestelbus uitbranden: ‘Je schrikt enorm’

Kat gered uit huis waar brand woedt in Oss, bewoners niet thuis

OSS - De brandweer is maandagavond groots uitgerukt voor een melding van een woningbrand aan de Iepenstraat in Oss. Ondanks dat het uiteindelijk bleek te gaan om een kleine brand, is er een kat gered uit de woning.

2 mei