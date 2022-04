Eindexamenleerlingen Bernrode nemen ‘wraak’ op directie, omdat ze op laatste lesdag niet mogen stunten

Slachtof­fer schietpar­tij Oss is bekende van politie

OSS - De 23-jarige Ossenaar die donderdagmiddag gedood werd bij een schietpartij aan de Leeuwerikhof in Oss was een bekende van de politie. Bij welke en wat voor zaken hij betrokken is geweest, wil de politie niet zeggen. Er is nog niemand aangehouden voor de schietpartij. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

