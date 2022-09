Elle Strik (43) maakte er het beste van, maar haar lichaam haalde steeds weer haar dromen in

Monique moet grote winkelfor­mu­les verliefd laten worden op Oss: ‘Met een goed verhaal bereik je veel’

OSS - Ze moet de winkelketens in het centrum koesteren en nieuwe formules naar Oss halen. Zodat er een perfecte mix komt van lokale namen en grote publiekstrekkers. Monique de Ruiter is de eerste ‘Relatiemanager Stadshart’ in Oss.

15 september