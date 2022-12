Enorm lichtkunstwerk voor Utrechtse bibliotheek komt uit Oss: ‘On-Nederlands en lekker ingewikkeld’

Wijchenaar slaat toe bij Brabantse bierbrou­wer en ramt met busje vol bier politieau­to op de A50

Een 36-jarige Wijchenaar botste op 8 mei 2021 tijdens een dolle nachtelijke vlucht over de A50 bij Schaijk met 110 kilometer per uur tegen de achterzijde van een politieauto. ,,Agenten vreesden die nacht voor hun leven”, stelde officier van justitie in Den Bosch.

4 december