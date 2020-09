Ernstig ongeval op A50 in Herpen, auto volledig afgebrand

Corona­proof Costume­play in het Osse bos

7 september OSS - Ze komen uit plaatsen als Emmen, Waddinxveen, Rotterdam en Roosendaal om ergens achteraf in een bos in Oss te ‘cosplayen’. Cosplayen is costume-playing, en deze figuren komen zo goed als allemaal uit Danganronpa, een Japanse game over een eliteschool, waar inmiddels ook tv-series, strips en boeken van gemaakt zijn.