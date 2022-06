Festival Fatality vindt na verbod bij Geffense Plas geen nieuwe locatie en annuleert editie van 2022

OSS/GEFFEN - Fatality gaat deze zomer niet door. Het festival is niet langer welkom aan de Geffense Plas en is er niet in geslaagd op korte termijn een andere locatie te vinden. Dat schrijft de organisatie donderdag op de eigen Facebookpagina.

Vier edities lang gingen tienduizenden bezoekers uit hun dak op de stevige muziek van Fatality aan de Geffense Plas. Maar in de nieuwe spelregels die Oss voor het gebied opstelde, staat nu expliciet dat harde basdreunen er verboden zijn. Daarmee komt Oss tegemoet aan de wensen van omwonenden, die in het verleden regelmatig klaagden over geluidsoverlast.

Een besluit dat voor Fatality compleet uit de lucht kwam vallen, schrijft de organisatie donderdag op Facebook. Daarom is er alles aan gedaan om toch nog overeenstemming te bereiken met de gemeente. Toen dat niet lukte, is gezocht naar een alternatieve locatie voor het festival. Ook dat is niet gelukt, moet de organisatie nu tot haar grote spijt mededelen.

Harde klap

,,Nadat we jaren hebben moeten wachten om weer samen te komen op Fatality, waren we enthousiast, in overdrive en helemaal klaar om er de beste editie tot nu toe van te maken", schrijft de organisatie in een Engelstalig bericht. ,,Daarom is het ook verschrikkelijk om nu zo'n klap te krijgen.”

Liefhebbers die al een kaartje hadden gekocht voor de editie van 30 juli kunnen hun geld terugkrijgen. De organisatie broedt intussen verder op plannen voor volgende edities.