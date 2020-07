Fietsend echtpaar zwaargewond door ongeluk in Heeswijk-Dinther, twee personen aangehouden

Column ‘Heus niet álle buitenlan­ders zijn slecht’

8:00 Weet u hoe vaak ik de afgelopen week heb gehoord, ‘dat heus niet álle buitenlanders slecht zijn’? Vergoelijkend werd het uitgesproken, de sprekers van deze woorden vond zichzelf heel ruimdenkend, gunden die buitenlanders een disclaimer: hun huidskleur of paspoort betekende niet per definitie dat ze slecht waren, er was ook een kans dat het wel meeviel met ze. Ik schreef over de onderwerpen die erbij hoorden, ik schreef de andere woorden die ze zeiden wél op, maar deze niet. Té gênant.