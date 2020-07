Fietser laat meisje (11) hulpeloos achter met schaafwonden en kapotte bril na aanrijding in Oss

Column Zouteloos is smakeloos

13:00 Politiek Cafe Zout stopt. De stroom gasten droogt op, het publieke debat in Oss is saai. Snap ik best. Met een gepeperde mening is niets mis, maar waag 'm eens te verkondigen. Vorige week schreef ik dat Sint misschien maar aan corona moest overlijden, om van het gezeur over Zwarte Piet af te zijn. Iemand zette alleen de eerste alinea op Facebook, en ik kreeg de vreselijkste verwensingen naar mijn hoofd. Ik denk dat maar weinig van de driehonderd mensen die reageerden, de moeite hadden genomen om het hele verhaaltje te zoeken en te lezen.