Fiscus vordert half miljoen van eigenaar illegale sigarettenfabriek Lithoijen

2018 was een regelrecht rampjaar voor de 57-jarige ondernemer uit Lithoijen. In oktober dat jaar werd bij een inval aan de Lutterweg een illegale sigarettenfabriek ontdekt in zijn loods. Er werden zeven Oekraïners aangehouden die kennelijk woonden, werkten en leefden tussen de tabak, machines en miljoenen geproduceerde sigaretten. Twee maanden later werd bij een nacontrole een drugslab in dezelfde loods aangetroffen. In beide gevallen had de eigenaar geen idee, zo beweert hij.