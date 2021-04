Frans L. en Peter B. moeten samen tonnen betalen aan de staat na illegale chemicaliënhandel in Maren-Kessel

Hannes de Ponny, Klaas Kennis of Has d’n bidderd; Nol Steenbrug­gen brengt het oude Maren weer tot leven

10 april MAREN - Zijn fascinatie voor het dorp Maren is uitzonderlijk groot. Nol Steenbruggen (75) is zo’n beetje de wandelende encyclopedie als het over het Maasdorp van na de oorlog gaat. Hij heeft al zijn kennis, verhalen en foto’s over zijn geliefde dorp van weleer verzameld in het boekje ‘Wandelen door oud Maren’.