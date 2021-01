Geen carnaval, maar Jeroen en Menno kunnen het niet laten: een ‘solonaise’ en carnaval-mega-mix

Column Slopen gaat stukje voor stukje, net zoals vrijheid beetje bij beetje verdwijnt

24 januari Het was best een mooi pand. Gebouwd in 1954, een beetje simpel, maar mooi in zijn eenvoud, en degelijk. Op een groot perceel ook nog. Maar het gaat tegen de vlakte. Volgens een oude foto van de heemkundevereniging van mijn dorp stond op die plek tot een verschrikkelijke brand in 1953 een boerderij. Betsy Megens redde er nog een meisje uit de vlammen.