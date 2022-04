Geen maanden maar wel paar weken wachten op nieuw paspoort in veel gemeenten, behalve in Boekel

BERNHEZE/BOEKEL/MAASHORST/MEIERIJSTAD/OSS - Twee of drie weken wachten op een nieuw paspoort, rijbewijs of een identiteitskaart. Daar moet je nu toch wel rekening mee houden. In de gemeenten Oss en Bernheze is de wachttijd nu ruim twee weken. Meierijstad waarschuwt dat het wel drie weken kan worden. In Maashorst gaat het sneller: een weekje. En burgers hoeven in Boekel helemaal niet te wachten.

Vrijwel alle gemeenten in heel Nederland kampen met een flinke drukte op de afdeling burgerzaken. Het kan in bepaalde delen van het land wel tot drie maanden duren voordat inwoners een nieuw rijbewijs, paspoort of ID-kaart tegemoet kunnen zien. Zo heet wordt de soep in deze regio in ieder geval niet gegeten, maar ook hier lopen de wachttijden op. Gemeenten waarschuwen om in ieder geval tijdig een nieuw paspoort aan te vragen wanneer het oude vrijwel verloopt.

Langer dan normaal wachten

De gemeenten in deze regio zien grofweg dezelfde oorzaken als die ook landelijk spelen. Bij veel gemeenten is er meer drukte rondom het inschrijven van Oekraïense vluchtelingen, de verkiezingen voor de gemeenteraad, verhoudingsgewijs veel ziekmeldingen, meer aanvragen van rijbewijzen vanwege de inhaalslag bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid CBR en veel inwoners hebben langer gewacht met het vernieuwen van reisdocumenten. ,,Helaas is door al deze oorzaken de wachttijd op dit moment inderdaad langer dan normaal", stelt een woordvoerder van de gemeente Oss vast.

Meer vraag naar reisdocumenten

Vooral het aanvragen van reisdocumenten is tegenwoordig een langdurige geschiedenis. Volgens een woordvoerder van de gemeente Meierijstad is dat vooral het gevolg van de coronamaatregelen. ,,De mogelijkheden om naar het buitenland te reizen zijn de afgelopen twee jaar zeer beperkt zijn geweest. Mensen besloten toen om een verlopen reisdocument niet direct aan te vragen. Nu het weer mogelijk is om te reizen is er plotseling een sterke toename van aanvragen.” En dat heeft wachttijden van ruim drie weken in Sint Oedenrode, vijf weken in Schijndel en twee weken in Veghel tot gevolg.

Aanbod medewerkers beperkt

De gemeenten doen inmiddels de nodige moeite om de achterstand in te halen. ,,We proberen tijdelijk extra personeel in te zetten. Maar helaas geldt dat bij en voor veel gemeenten in Nederland, waardoor het aanbod van gekwalificeerde medewerkers op dit moment erg beperkt is”, aldus een woordvoerder van de gemeente Oss. Ook in de gemeente Bernheze worden medewerkers ingehuurd om de wachttijden te verkorten.

Extra balie in Maashorst

De gemeente Maashorst wil voorkomen dat de wachttijden verder oplopen. Zo worden de afspraakmogelijkheden verruimd voor het aanvragen van documenten door een extra balie te openen. En ook voor het afhalen van documenten is er regelmatig een extra balie geopend. Hiervoor wordt er meer personeel ingezet door middel van inhuur of extra uren van medewerkers.

Digitaal aanvragen

Daarnaast wil gemeente Maashorst medio mei aansluiten bij DAR (Digitale aangifte rijbewijzen). Inwoners kunnen dan digitaal een aanvraag voor een (verlenging) rijbewijs indienen en hoeven slechts één keer naar het gemeentehuis te komen voor alleen het afhalen. Nu moeten inwoners voor de aanvraag ook nog een afspraak maken en naar het gemeentehuis komen. Na een digitale aanvraag kan het nieuwe rijbewijs binnen enkele dagen worden afgehaald.