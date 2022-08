Geen pont, dus klanten recreatieondernemers stranden aan andere kant van de Maas: ‘Daar gaat onze omzet’

Locatiethe­a­ter ‘Kersen op Sap’ in Berghem: Tsjechovs meester­werk inspireert tot smeuïge dia­lectsaga

BERGHEM - Hun Bèrgse dialectstuk ‘Kersen op Sap’ is lichtjes gebaseerd op Anton Tsjechovs meesterwerk ‘De Kersentuin’. Meer nog is het een vette knipoog van de makers naar de sterke overleveringsverhalen van weleer, dit keer gesitueerd in ’t Tuureind.

6 augustus