Gemeenten in deze regio halen opgave groene stroom opwekken bij lange na niet

Minister Jetten in Geffen: ‘Noodzaak windmolens in Duurzame Polder groter dan ooit’

GEFFEN - De noodzaak om in de Duurzame Polder - het poldergebied tussen Oss en Den Bosch - snel windmolens te plaatsen, is er door de oorlog in Oekraïne alleen maar groter op geworden. Volgens minister Rob Jetten van Klimaat en Energie, moet er haast gemaakt worden met de bouw van dergelijke windmolenparken en wil hij daar alle mogelijkheden voor creëren, zoals verkorting van vergunningprocedures.

7 maart