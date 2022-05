Gemeenten onder zware druk door opvang Oekraïners en andere vluchtelingen; werk blijft liggen

Younes C. moet toch cel in omdat hij hielp bij gewapende overval op Kamperfoe­lie­straat Oss

DEN BOSCH/OSS - Nijmegenaar Younes C. (26) hielp Nidal S. (33) in 2015 wel degelijk bij het plegen van een gewapende overval op de Kamperfoeliestraat in Oss. Het gerechtshof in Den Bosch legde de verdachte een celstraf op van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk.

23 mei