Gemoedelijk, maar ook fanatiek; Wanderers in Oss spelen gentleman-cricket

,,De sfeer is hier altijd goed. En we willen echt wel winnen, maar daar gaat het niet alleen om. We genieten van het cricket-spel, de allermooiste sport die er is.” De oorspronkelijk uit India afkomstige Pavenesh Netrakar (41) spreekt vol liefde over de ‘edele sport’ die hij het liefst beoefend, al sinds hij 5 of 6 jaar was. Hij is sinds enkele jaren de captain van het eerste team van de Osse cricketclub de Wanderers. En hoewel hij in Best woont en werkt, komt hij graag naar Oss om zijn sport te beoefenen. ,,Ik weet dat er in Eindhoven ook clubs zijn, maar hier in Oss voel ik me thuis.”