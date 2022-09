Gert-Jan knutselt net zo lang tot hij een compleet kasteel kan bouwen van karton: ‘Ook in wind en regen’

Grote uitslaande brand treft twee woningen en schuur in Uden

UDEN - In meerdere woningen aan de Noorderhof in Uden woedt donderdagmiddag brand. Het vuur zou zijn ontstaan toen een van de bewoners aan zijn elektrische scooter aan het werken was. Het vuur sloeg daarop snel over naar de overkapping en naburige woning.

15 september