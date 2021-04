Gewonde bij brand in appartementencomplex Oss, huisdieren overleven

Het was de bewoner zelf die de brand meldde, volgens de brandweer. Omdat de man aankondigde zijn huisdieren te willen zoeken, die nog in het huis waren, werd opgeschaald en trokken drie brandweerwagens, drie ambulances, verschillende politieauto's en de dierenambulance naar het appartementencomplex.

De andere appartementen, zestien in totaal, in het nog vrij nieuwe complex werden ontruimd. Volgens omstanders was de bewoner niet, of nauwelijks, aanspreekbaar toen hij uit zijn huis werd gehaald. De huisdieren van de man, drie honden en een vogel in een kooitje, werden, schijnbaar in goede doen, uit het appartement gehaald en door de dierenambulance meegenomen.