Gewonde bij ongeluk tussen vrachtwagen en auto op A50 bij Ravenstein

Een busje reed rond 21.00 uur van de snelweg en kwam in een sloot terecht. Vervolgens botste een auto achterop een vrachtwagen. Hulpdiensten die ter plaatse waren bij het eerste ongeval kwamen in actie. Het slachtoffer werd door de brandweer en ambulancedienst bevrijd uit het voertuig en is naar het ziekenhuis gebracht.