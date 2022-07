Gewonde bij steekpartij in Nistelrode, een verdachte aangehouden

Auto brandt volledig uit in Osse wijk waar in week tijd drie woningen zijn beschoten

OSS - Een auto is in de nacht van zondag op maandag uitgebrand na een vermoedelijke brandstichting in de Doctor Hoebenstraat in Oss. In Schadewijk was het vorige week al onrustig door drie beschietingen op woningen. Ook werd er een woning in een nabijgelegen wijk beschoten.

25 juli