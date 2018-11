Glazen deur spat uit elkaar in trein: ‘Mensen kunnen zo ernstig gewond raken’

Behulpzame mensen in de trein - het treinstel 7618 - belden direct de NS, maar er kwam niemand om Joyce en Senna te helpen. ,,Toen we in Oss aankwamen, stapten we de trein uit en liep ik naar de conducteur om te vertellen wat er gebeurd was. Deze meneer reageerde nauwelijks op mijn verhaal. Hij zei dat hij het straks wel zou opruimen, floot en liet de trein vertrekken.”



Ook in de rest van de week gaf de NS geen gehoor, terwijl de zussen toch echt even wilden spreken over de schrik en de schade. ,,Ik heb meteen contact opgenomen met de NS en kreeg gelukkig een hele lieve vrouw aan de telefoon, die ons helaas niet direct kon helpen omdat ze op de helpdesk zat voor verloren goederen. Ze vond met name de reactie van de conducteur niet kunnen en raadde ons aan een klacht in te dienen.”



Dat deden ze. Het antwoord dat binnen vijf werkdagen zou volgen, kwam niet. ,,Dus zes werkdagen later bel ik de NS op omdat ik nog helemaal niets had gehoord. Na lang in de wacht te hebben gestaan, kreeg ik iemand aan de lijn. En raad eens: na twee minuten hing ze gewoon de telefoon op.” Even wachtte ze nog. ,,Zoiets kan gebeuren om technische redenen. Maar ze hadden mijn nummer en niemand belde terug. Dan maar via Facebook, dacht ik. Ik was dat eerst echt niet van plan, maar dit maakt me echt kwaad.” Het bericht werd binnen een dag tientallen keren gedeeld.