Grijper neemt hap uit historie van zelfstandig Geffen en opent daarmee een nieuw hoofdstuk

Lichaam gevonden in kanaal Erp, vlak bij de plek waar 50-jarige automobi­list vermist raakte

ERP - Bij een zoekactie is woensdag een lichaam gevonden in het kanaal langs de Bosscheweg in Erp. In de buurt reed dinsdagmiddag een auto van het talud af, zegt een politiewoordvoerder. De 50-jarige bestuurder is sindsdien vermist, maar het is nog niet duidelijk of het gevonden lichaam van de verdwenen man is.

28 september