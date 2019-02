GroenLinks wil vuurwerkshow bij tuincentrum Oss verbieden

Enorme drugs­vondst in Oss: 500 kilo wiet tussen strooikaas in loods, 4 miljoen euro straatwaar­de

10:33 OSS - In een loods in Oss is anderhalve week geleden meer dan vijfhonderd kilo wiet gevonden in dozen met strooikaas. De drugs heeft een geschatte straatwaarde van 4 miljoen euro. De vondst werd al op vrijdag 15 februari gedaan, maar wordt vandaag pas bekendgemaakt door de politie. In welke straat de loods staat is niet bekendgemaakt.