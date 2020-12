Grote brand bij Meubitrend in Oss, opruimen kan nog rest van de dag duren

VideoOSS - Bij het pand van Meubitrend aan het Grevelingenmeer in Oss woedt woensdagochtend een grote brand. De brand is ontstaan in een bunker waar restmaterialen liggen opgeslagen waarop de verwarmingsinstallatie draait.

De provinciale weg N329 was afgesloten zodat de brandweer water kon pompen uit het naastgelegen kanaal. Dat was tegen 09.00 uur niet meer nodig. Inmiddels zijn de vlammen gaan liggen en is er nog een flinke rookontwikkeling.

De brand is rond 05.15 uur 's ochtends ontstaan in een bunker waar restmaterialen liggen opgeslagen. Die materialen gaan normaal een oven in en van de restwarmte wordt de verwarmingsinstallatie draaiende gehouden. De opslag is in brand gevlogen en dat moet er nu allemaal uit. Hiervoor zijn trucks onderweg. Het vrij maken van de bunker en bestrijden van de brand kan nog de rest van de dag duren volgens de officier van dienst. Er is verder geen gevaar voor de omgeving.

Vorig jaar mei was er ook brand uitgebroken in een pand van Meubitrend. Deze ligt aan de Paalgraven. Toen was er een stofexplosie ontstaan in een bunker met houtafval.

© Wouter ter Haar

© Gabor Heeres/Foto Mallo

© Gabor Heeres/Foto Mallo

© Gabor Heeres/Foto Mallo