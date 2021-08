Grote ontlading thuis in Berghem na weer een gouden medaille voor Sanne Voets in Tokio

Voorwaarde­lij­ke celstraf voor mishande­len vrouw en zoontje

27 augustus DEN BOSCH/BERGHEM - Ze kregen via de telefoon ruzie, een 31-jarige man uit Berghem en zijn vrouw. Ze zei dat ze er genoeg van had en bij hem weg wilde. Toen ze enkele uren later thuis kwam, werd ze geschopt en aan haar sjaal naar achteren getrokken. ,,Ik maak je af”, zei hij. Dat leidde tot een aangifte. Uiteindelijk kreeg de man zes weken voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van twee jaar.