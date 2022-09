Grote uitslaande brand treft twee woningen en schuur in Uden

De brand brak uit rond 15.40 uur, in de carport van een twee-onder-een-kapwoning. Het vuur verspreidde zich in korte tijd naar de bovenliggende verdiepingen van de brandende woning.



Daarna sloeg het snel over naar de overkapping en een naburige woning. Even later werd ook een schuur getroffen, die in een aangrenzende tuin van een derde woning staat.