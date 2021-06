Hagenaar (32) had wel degelijk seks met 15-jarig meisje uit Berghem; celstraf en behandeling

K. ontketende in oktober vorig jaar landelijk onrust door het meisje in haar woonplaats op te pikken en in zijn woning in Den Haag verborgen te houden. Het meisje werd als vermist opgegeven en er werd gevreesd voor het ergste. Pas nadat er aandacht aan de vermissing werd besteed in opsporingsprogramma's en er een Amber Alert werd afgegeven werd het meisje teruggevonden. Op de telefoon van K. werden daarna pornografische afbeeldingen met kinderen gevonden. Ook ontdekte de politie dat hij een minderjarig meisje in het Overijsselse Heino via de webcam tot ontuchtige handelingen had aangezet. De beelden nam hij op.