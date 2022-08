Half piratenschip spoelt aan in Klompven Herpen

,,We beginnen altijd al in april met het uitwerken van het thema voor de jeugdvakantieweek”, vertelt Bjorn van den Heuvel. ,,We zijn in Herpen in de gelukkige omstandigheid dat er geen gebrek aan vrijwilligers is. De werkgroep Woudlopers gaat al maanden van tevoren aan de slag. Anderen werken het verhaal uit dat in de loop van de week aan de kinderen wordt voorgedragen.”