Hardleerse Ossenaar (40) voor de 24ste keer gepakt voor rijden zonder rijbewijs

Politie vindt ondergrond­se hennepkwe­ke­rij met 480 planten in Geffen

17 maart GEFFEN - De politie heeft bij een onderzoek aan de Bergstraat in Geffen een ondergrondse hennepkwekerij gevonden. In de aangetroffen ruimte stonden ongeveer 480 planten. De brandweer werd ingeschakeld om te assisteren bij het toegankelijk maken van de kwekerij. Een man van 63 is aangehouden.