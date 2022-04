Harense dagbesteding voor 55+-senioren krijgt er een tweede locatie bij: ‘We openen met een marktje’

Stille Getuigen Haagse korfbal­lers gingen helemaal op de fiets naar Oss om het korfbal te promoten, nu is DOT kampioen

OSS - Zondag is het eerste team van de Osse korfbalvereniging DOT kampioen geworden. Het eerste twaalftal staat met één been in de eerste klasse. Als de nu nog volgende beslissingswedstrijden worden gewonnen, is de promotie een feit.

29 maart