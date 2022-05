Heeft GroenLinks in Oss bij het kruisje getekend?

,,Als GroenLinks twintig in plaats van drie zetels had gehaald, had hier echt wel een ander akkoord gelegen”, verdedigde wethouder Dolf Warris zijn partij. De kritiek werd al bij de presentatie geuit, omdat er weinig concreets bereikt leek te zijn in de onderhandelingen. Dat er bijvoorbeeld een streep zou gaan door de noordelijke randweg, was bij voorbaat een kansloze missie. GroenLinks heeft vanuit de oppositie steeds betoogd dat deze weg weggegooid geld is, maar kon deze rijdende trein niet meer stoppen. Al ligt de discussie over de derde fase, van de Kennedybaan naar de Gewandeweg, nog wel open. Dat vraagstuk duldt enig uitstel.