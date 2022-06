‘Heel erg wat er gebeurd is’: jonge automobilist (20) botste met auto van moeder achterop Toyota op A50 bij Ravenstein

De Assenaar had op 4 mei 2021 zijn werkdag achter de rug. Het had de hele dag geregend. ,,Ik was van top tot teen doorweekt”, vertelde de verdachte. ,,Ik was blij dat ik naar huis kon.” Hij reed over de A50 in de richting van Nijmegen. Het was druk op de weg, waar zich steeds korte files vormden. ,,Stoppen, optrekken, stoppen en weer optrekken”, in de woorden van de Assenaar. Pas na een minuut of twintig kon hij eindelijk fatsoenlijk rijden met zijn wagen.