Heesch West is geen bedreiging maar een kans voor het landschap, zeggen de oprichters van HeeSchaop

Ossenaar Chris G. (40) ontkent brandstich­ting bij chalet van vriendin, OM verdenkt hem van poging tot moord

DEN BOSCH/SCHAIJK - ,,Vuur moet je met vuur bestrijden”, schreef Chris G. (40) al eens in een e-mail aan zijn ex-vriendin. Het chalet in het Schaijkse bungalowpark De Boomgaard waar zij verbleef, ging op 7 april 2022 in vlammen op. Het Openbaar Ministerie verdenkt Ossenaar G. nu van poging tot moord.

22 juli