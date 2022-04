Heesche singer-songwriter Marì brengt eerste nummers op vinyl uit

HEESCH - Transparant paars vinyl, voorzien van alle persoonlijke teksten; dat is wat je krijgt als je de ep (mini-lp) van de Heesche Marieke Wouterse koopt. Op zaterdag 23 april, Record Store Day, presenteert Wouterse in platenzaak Wil’m in Oss haar eerste plaat, gevuld met vier zelf gecomponeerde liedjes.

Wouterse schreef zelf de teksten op de achterkant van de ep: ,,Ze handelen over de periode dat ik niet zo goed in mijn vel zat. De vier nummers beschrijven het proces van het ‘niet zo leuk hebben’ naar het ‘uit het dal kruipen’ richting het positieve gevoel waarin ik nu zit.”

Dat de 25-jarige Heesche ‘iets’ met muziek wilde doen, was niet geheel toevallig. Stammend uit een muzikaal gezin, kwam ze terecht in het kerkkoor en een coverbandje bij kunstencentrum Muzelinck. Na keyboard- en pianoles stortte ze zich op de gitaar, waarbij de liedjes van Taylor Swift favoriet waren. De aanmelding voor de Rockacademie mislukte, maar de drang om eigen werk te schrijven en op te nemen bleef. ,,Mijn ouders gaven me het laatste zetje, toen bleek dat de vier nummers die nu de ep Piece Of Paper vormen ontzettend goed klonken. Zet die op een heuse lp en zie wat ermee gebeurt, adviseerden ze me. Goed dat ik hun advies ter harte heb genomen, want ik ben heel erg blij met de uitkomst.”

Volledig scherm Singer-songwriter Marieke Wouterse. © Joop van Rossem/BD

Zierikzee

Haar eerste kennismaking met het eindproduct vond plaats in Zierikzee. Hoe dat zo ? ,,Toen de platen waren geperst, konden we die ophalen in Barendrecht, waarna we een weekendje hadden geboekt in Renesse. In dat huisje was natuurlijk geen platenspeler, maar mijn vader stelde voor om een platenzaak op te zoeken en dat werd dus Zierikzee. De platenhandelaar reageerde enthousiast op mijn vraag of de plaat mocht worden afgespeeld, sterker nog: hij riep het om zodat alle klanten wisten wat er te horen was. Gevolg was dat diverse klanten de ep al wilden kopen, maar dat kon nog niet omdat de plaat nog niet helemaal klaar voor de verkoop was. Er zijn contactgegevens uitgewisseld, dus binnenkort kan ik ze toch nog een exemplaar bezorgen.”

Inmiddels heeft de Heesche alweer nieuwe liedjes gecomponeerd. ,,Of die ooit op plaat komen? Dat zou ik graag willen, maar nu wil ik eerst genieten van het moment. In de muziekwereld van tegenwoordig komt er zo veel nieuw materiaal uit, dat je ook weer niet teveel moet verwachten. Eerst maar eens kijken of deze honderd exemplaren aan de man kunnen worden gebracht.”

Optreden in de platenzaak

Komende zaterdag is Marieke Wouterse, artiestennaam Marì, te bewonderen in de Osse platenzaak Wil’m. Daar vertelt ze vanaf 13.30 uur over de weg die ze heeft bewandeld om tot Piece Of Paper te komen. Natuurlijk brengt ze ook de vier nummers ten gehore.